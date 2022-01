Ventola: «L’Inter la vedo sempre sul pezzo. Vincere così va bene»

La vittoria dell’Inter al 90′ sul Venezia non è certo un demerito. Ventola, durante Bobo TV su Twitch, celebra il successo della sua ex squadra e rispedisce al mittente le critiche.

TRE PUNTI D’ORO – Nicola Ventola valuta il 2-1 dell’Inter sul Venezia: «Alla fine ha fatto una brutta partita, perché ha sbagliato qualitativamente, ma come concetto l’Inter la vedo sempre sul pezzo. Sempre con i centrocampisti che si inseriscono, poi ci sta che possa essere stanca e che non uscivano le cose di sempre. I mugugni del pubblico erano perché non riuscivano le cose solite, col Venezia che ripartiva e cercava di creare qualcosa. Come concetto vincere queste partite, dove non sei bello ma sei lì, va bene anche così».