Ventola: «Inter, Inzaghi piatto: delusione ora! Ecco come ha perso punti»

Ventola punta il dito contro le scelte conservative di Inzaghi, considerate il principale problema dell’Inter in questo periodo. L’ex attaccante dell’Inter, intervenuto nel corso di “Calcio con la F” sulla Bobo TV dell’ex compagno di squadra Vieri in diretta su Twitch, spiega le sue motivazioni dopo essersi espresso sull’ipotesi Dybala in maglia nerazzurra

LETTURA SBAGLIATA – Il tema della serata introdotto da Antonio Cassano (vedi dichiarazioni), dopo le risposte di Daniele Adani (vedi dichiarazioni) e Christian Vieri (vedi dichiarazioni), coinvolge anche Nicola Ventola: «Per come gioca no, ma io Paulo Dybala lo prenderei. Cavolo! Ma non servirebbe con questo allenatore. La mia grande delusione in questo momento è Simone Inzaghi, che è piatto. Non si sta inventando niente in un momento di difficoltà. I cambi sono sempre gli stessi. Non puoi sostituire sempre due punte per due punte! Deve leggere meglio alcune partite e variare il modulo. In alcune partite abbiamo visto l’Inter più bella degli ultimi vent’anni, sono stato il primo a dirlo. Ma adesso è troppo piatto e deve cambiare. Mi dispiace dirlo, perché ho grandissima stima dell’allenatore. Ma molti punti in più potevi farli cambiando per evitare questo calo fisico…». Questo il parere di Ventola, che stronca la versione 2022 di Inzaghi.