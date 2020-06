Ventola: “Inter, inizio tosto. Tante partite, nessuno si lamenta: spettacolo”

Condividi questo articolo

Ventola ha parlato della ripresa del calcio italiano, a partire dalla Coppa Italia. L’attaccante sottolinea la difficoltà per l’Inter che avrà da subito molte partite da affrontare. Di seguito le sue dichiarazioni in occasione della diretta Instagram organizzata da Christian Vieri

INIZIO DIFFICILE – Nicola Ventola esprime la sua opinione sulla ripartenza del calcio italiano: «La ripresa dell’Inter? Cominci con 3 partite (in caso di finale di Coppa Italia, ndr.) e sono tante. Secondo me sono tutti contenti di iniziare e nessuno si lamenterà. Sarà uno spettacolo. E’ carino iniziare con la Coppa Italia con la finale il 17 a Roma, poi si farà il campionato e poi le coppe europee. Meglio così: in questo modo non si crea confusione».