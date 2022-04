Ventola: «L’Inter ha la mentalità vincente grazie a Conte! Nelle difficoltà…»

Ventola sostiene che la reazione positiva dell’Inter sia legata agli effetti generati dal biennio Conte a Milano. L’ex attaccante nerazzurro, intervenuto nel corso di “Calcio con la F” sulla Bobo TV dell’ex compagno di squadra Vieri in diretta su Twitch, elogia l’allenatore campione d’Italia in carico

MENTALITÀ VINCENTE – Il dibattito verte sull’importanza dell’allenatore nei successi di una squadra e Nicola Ventola non ha dubbi: «L’Inter, per esempio, ha acquistato la mentalità vincente avendo vinto un campionato. Quest’anno la vedi più solida nelle difficoltà. Vincere aiuta a vincere! Antonio Conte è un allenatore che dà una mentalità vincente a tutti i suoi giocatori, anche se non vincono il campionato, ma cambia loro la testa». Questo il pensiero di Ventola, che continua a vedere gli effetti del lavoro di Conte anche sull’Inter di oggi.