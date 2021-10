Ventola: «Inter, due punti persi! Rigore Dumfries? Episodio discutibile»

Inter-Juventus è terminata 1-1 con le reti di Dzeko e di Dybala su calcio di rigore (vedi articolo). L’ex attaccante nerazzurro Ventola, a Bobo TV su Twitch, ha commentato il match e l’intervento di Dumfries su Alex Sandro.

DERBY D’ITALIA – Nicola Ventola ha analizzato la sfida tra Inter e Juventus: «Non è stata una partita bellissima da vedere. La Juventus la conosciamo, scelte discutibili. Io Federico Chiesa lo farei giocare sempre titolare. L’Inter nel primo tempo la deve chiudere, era un po’ lenta. Un primo tempo simile a quello fatto contro il Real Madrid, recuperava palla facilmente e provava a fare gol. Nel secondo tempo ha cominciato ad abbassarsi, i cambi di Simone Inzaghi non sono entrati benissimo. La Juventus ha preso coraggio. Poi è arrivato il pareggio con un episodio discutibile, io non darei mai rigori come quello di Denzel Dumfries. L’Inter ha fatto poco, ma la Juventus ha fatto meno. Sono due punti persi. Hakan Calhanoglu non l’avrei sostituito subito, non stava facendo benissimo ma ti dava qualità. Ivan Perisic è stato il migliore in campo».