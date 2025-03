Ventola: «Inter, il ‘de Kuip’ si sente! Vai col 3-5-2. Cocchi? Noi con Ferraro»

Ventola, ex attaccante dell’Inter, ha parlato alla vigilia di Feyenoord-Inter. Al de Kuip ci ha giocato nel 2002, pareggiando con la Beneamata per 2-2 e uscendo dalla Coppa Uefa in semifinale (dopo lo 0-1 di San Siro). Si esprime sullo stadio, sulle scelte di Inzaghi e sull’ipotetico inserimento del giovane Cocchi. La sua intervista su Tuttosport.

DE KUIP – Nicola Ventola racconta l’atmosfera del de Kuip in vista di Feyenoord-Inter: «Il fattore campo lo senti, tant’è che anche in questa in stagione hanno comunque recuperato alcuni risultati importanti. Poi secondo me il Feyenoord è la squadra meno forte rimasta in Champions League. Hanno tanti ragazzi giovani, problemi e infortunati. Ma se sono lì un motivo c’è».

MODULO – Poi Ventola si esprime sull’emergenza in casa Inter e avverte sui ragazzi del Feyenoord: «Ho la curiosità del vedere quali saranno le scelte di Inzaghi. Lui è affezionato al 3-5-2, ma come esterno ha solo Dumfries. Potrebbe mettere l’olandese a sinistra e Pavard a destra, vedremo. L’importante sarà non dare fiato al Feyenoord. I padroni di casa sanno di essere sfavoriti, ma occhio, perché devi essere perfetto anche se sei più forte. Non devi far prendere coraggio ai tuoi avversari. Sono giovani, incoscienti, non hanno nulla da perdere. Eliminando il Milan hanno dimostrato di saper far male: l’Inter anche per questo motivo non sottovaluterà mai i rivali».

COCCHI – Vista l’emergenza, Inzaghi potrebbe anche dare minutaggio al giovane Matteo Cocchi. Ventola ricorda Ferraro in quel Feyenoord-Inter del 2002: «Pensi che a noi, proprio nella partita di ritorno col Feyenoord, capitò una situazione simile. Cuper schierò il giovane Ferraro (che collezionò in tutto due gettoni con i nerazzurri, ndr). Giocò bene contro gli olandesi, poi sinceramente non so come andò la sua carriera (girò molto, cambiando parecchie società, tra Serie B, C e minori, ndr). Per me puoi puntare su un Primavera, però devi dargli fiducia totale, al 100%. Devi essere convinto della tua scelta».

ADATTARSI – Infine, Ventola punta al 3-5-2: «Inzaghi potrebbe effettivamente cambiare modulo, ma secondo me non lo farà. L’Inter è abituata a giocare col 3-5-2, dovesse scegliere il 4-4-2 andrebbe a coinvolgere e snaturare i ruoli di più giocatori. Quindi credo che adatterà qualcuno come esterno».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna