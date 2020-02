Ventola: “Inter collaudata, Milan in ripresa con Ibrahimovic! Con Conte…”

Ventola: “Inter collaudata, Milan in ripresa con Ibrahimovic!...

Inter-Milan andrà in scena tra pochissimo a San Siro. Tra gli spettatori allo stadio c’è anche l’ex nerazzurro Nicola Ventola, che parla della crescita dei rossoneri con l’arrivo di Ibrahimovic e delle due rose a confronto. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Inter TV”

CINQUANTA E CINQUANTA – Inter-Milan è una sfida da cinquanta e cinquanta, parola di Nicola Ventola: «Di sicuro il Milan è in netta ripresa da quando è arrivato Zlatan Ibrahimovic, però di sicuro l’Inter è più collaudata. In generale con Antonio Conte sta facendo bene dall’inizio del campionato, se mettiamo le due rose a confronto l’Inter è più forte. Il derby è diviso fra cinquanta e cinquanta, però sono fiducioso. È un’occasione da non perdere, bisogna vincere».