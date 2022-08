Ventola: «L’Inter a centrocampo non può restare così! Lukaku perfetto»

Si parla tanto del rinforzo in difesa che arriverà da qui a giovedì 1 settembre, ma Ventola ritiene che l’Inter debba fare qualcosa anche a centrocampo. L’ex attaccante nerazzurro ne ha parlato alla Bobo TV, elogiando Lukaku.



MIGLIORABILE – Questo l’intervento di Nicola Ventola: «La mia sensazione è che l’Inter è una squadra deve stare bene fisicamente. Romelu Lukaku è un giocatore perfetto assieme a Lautaro Martinez, faranno una caterva di gol ed è una coppia spettacolare. Quello che vedo dell’Inter, quando non sta benissimo fisicamente e che mi può preoccupare per l’assenza di Ivan Perisic, è che quando è attaccata non c’è troppo filtro. Tranne Nicolò Barella, che corre dappertutto. Secondo me l’Inter a centrocampo non può restare così: abbiamo sempre elogiato che ha fatto partite bellissime, ma quando non sta benissimo fatica ad aiutare la difesa. Lo Spezia? Questa partita non la voglio giudicare, ma l’ho vista col Lecce e nelle amichevoli. Quando sta bene fisicamente ha delle qualità incredibili, ma quando viene attaccata non vedo filtro a centrocampo. Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu hanno delle difficoltà in non possesso se non al 100%».