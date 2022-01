Ventola: «Inter a Bergamo dopo i 120′? Non c’entra nulla, faceva stessa partita»

Ventola è dell’idea che i tempi supplementari dell’Inter contro la Juventus in Supercoppa Italiana non abbiano influito sulla prestazione di domenica con l’Atalanta. Da Bobo TV sul canale Twitch di Vieri, l’ex attaccante dà un breve giudizio sullo 0-0 di Bergamo.

COMUNQUE AL TOP – Per Nicola Ventola non contano i tempi supplementari extra sullo 0-0 di Bergamo: «Anche il Napoli (vedi articolo) ha fatto i complimenti ad Atalanta e Inter, vuol dire che è stata una partita meravigliosa. Le altre squadre non fanno i complimenti. L’Inter veniva da centoventi minuti? Non c’entra niente, perché il concetto di gioco dell’Atalanta ti avrebbe portato a fare la stessa partita».