Ventola: «Inter, basta pensare a difficoltà! Barella farà la storia»

Ventola non è d’accordo con le critiche di Cassano nei confronti dell’Inter e di Inzaghi. Sempre dalla trasmissione Viva el Futbol, su Twitch, l’ex attaccante è invece convinto che l’allenatore nerazzurro stia dando una sua impronta.

MEGLIO COSÌ – Nicola Ventola risponde ad Antonio Cassano, apparso molto negativo come spesso gli accade: «Basta pensare a quando arriverà il momento di difficoltà dell’Inter. Io do merito a Simone Inzaghi per come ha costruito la squadra: ci possono stare delle difficoltà, in Champions League i primi anni l’Inter non si qualificava nemmeno al girone. Inzaghi l’ha fatta crescere anche lì: con l’Atlético Madrid ci ricordiamo tutti del ritorno, ma all’andata aveva creato venti occasioni. Sono convinto che l’Inter è cresciuta e farà bene in questa Champions League, perché è cresciuta e l’ha dimostrato. Non voglio ricordare solo l’eliminazione con l’Atlético Madrid, ha fatto bene nel girone ed era cresciuta arrivando in finale».

Ventola vede Inzaghi artefice dei risultati dell’Inter

ELOGIO AL TECNICO – Ventola è, a differenza di Cassano, a favore di Inzaghi: «Quest’allenatore ha dato un’identità di gioco. Si vedono proprio i cambi di posizione a memoria. Come fai a dire che Federico Dimarco non è migliorato dal Verona? Anche Henrikh Mkhitaryan si è trovato in un sistema di gioco che funziona. Bisogna dare meriti a Inzaghi, che l’ha fatto crescere in un sistema di gioco. Marcus Thuram arriva e non era nemmeno una prima punta, giocava più esterno. Va dato merito alla crescita dei giocatori, anche alla finalizzazione di Lautaro Martinez che ci chiedevamo se arrivasse a fare più di venticinque gol. Ti diverti a vedere l’Inter, e mi sono divertito in Champions League. Da un anno e mezzo se la gioca con tutti. Nicolò Barella? Non vedo una giocata sbagliata, è migliorato tantissimo e ora fa pure gol. Farà la storia dei prossimi dieci anni dell’Italia».