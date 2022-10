Ventola: «Inter, Barella l’unico che fa filtro. A gennaio intervenire! Cambi…»

Ventola, in collegamento alla Bobo Tv su Twitch, invita l’Inter ad intervenire sul mercato a gennaio visto il problema di protezione a centrocampo. Barella l’unico a fare filtro. Poi fa una considerazione sui cambi

MANCANZA DI FILTRO − Nicola Ventola vede nei nerazzurri un problema a centrocampo: «All’inizio l’Inter parte bene, fa due gol, anche se la difesa della Fiorentina fa errori clamorosi. Poi però ritorna una cosa: col concetto di gioco della Fiorentina sempre all’attacco, la squadra cala fisicamente. Barella l’unico che fa filtro a centrocampo, bisogna intervenire a gennaio. Quando attacca lo fa bene ma in fase di ripiegamento c’è un problema. Non c’è filtro tra centrocampo e difesa, Fiorentina brava a riaprire la gara. Si sono viste difficoltà, ha sbagliato Acerbi a portarsi in area Ikoné. Partita d’orgoglio delle due squadre, però perché togliere Lautaro Martinez e far entrare Bellanova sul 2-3. Inviti la Fiorentina ad attaccarti. Partita nella partita con lacune difensive e qualità offensiva».