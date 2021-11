Ventola: «In Inter-Udinese sentivamo due cambi nell’aria, poi gol di Correa»

Correa è passato in pochi minuti dall’essere uno dei peggiori in campo all’uomo decisivo di Inter-Udinese (vedi pagelle). Ventola, presente al Meazza domenica mattina, durante Bobo TV sul canale Twitch di Vieri indica come il Tucu fosse uno dei sostituibili prima del gol.

CAMBIO DI RITMO – Nicola Ventola torna sulla gara con l’Udinese: «Doveva fare quella partita l’Inter, perché ha la Champions League, il derby e il Napoli. Comunque era una partita fastidiosa, anche se l’Udinese ha giocato malissimo. Ha fatto poco, dietro la linea della palla cercando di non prendere gol. L’Inter ha fatto delle buone trame, tutto bene e il gol era nell’area. I cambi che si sentivano erano proprio Joaquin Correa e Denzel Dumfries, e fa gol Correa. Hakan Calhanoglu? Non ha fatto malissimo».