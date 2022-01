Ventola: «Farei uno scambio Luis Alberto-Sensi, può starci nella Lazio!»

Ventola consiglia uno scambio fra Inter e Lazio riguardante Sensi e Luis Alberto. L’ex attaccante, durante Bobo TV sul canale Twitch di Vieri, ritiene che il centrocampista ai margini in nerazzurro potrebbe rilanciarsi con Sarri.

IL DAY AFTER – Nicola Ventola torna sulla partita di domenica sera al Meazza: «L’Inter è una macchina perfetta, con la Lazio anche Roberto Gagliardini che ha giocato al posto di Hakan Calhanoglu ha fatto una gara perfetta. Non c’era il centravanti alto ma c’era Alexis Sanchez, è una macchina perfetta. I difensori che giocano da dietro benissimo, i nerazzurri hanno il campionato in mano nonostante le rivali. Lo sai cosa farei? Uno scambio fra Luis Alberto e Stefano Sensi, che è un giocatore che ci può stare nella Lazio».