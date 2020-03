Ventola: “Entro contro l’Inter, palla alta e gomitata di Materazzi. Lui…”

Ventola è stato protagonista di una diretta Instagram con Materazzi. I due ex giocatori dell’Inter hanno scherzato anche sulle rispettive carriere e l’attaccante ha ricordato un episodio datato 2003, quando lui era passato dai nerazzurri al Siena.

SCONTRO IN CAMPO – Nicola Ventola e Marco Materazzi sono amici e sono stati compagni di squadra all’Inter dal 2001 al 2003. L’attaccante ricorda un episodio curioso: «Ci conosciamo da tanto tempo, da prima di giocare insieme. Vado in prestito al Siena, perché devo giocare dopo un anno fermo. In che giorno vado? Il 31 agosto, e il 14 settembre c’è Siena-Inter. Come sono entrato l’Inter vinceva 0-1, gol di Materazzi, palla alta e mi ha dato una gomitata in testa. Gli ho detto: “Marco, sono io, abbiamo mangiato insieme l’altro giorno!” E lui: “Non ti conosco, non voglio sapere niente in campo”. Che me l’abbia data è giusto, ma non dovevi darmela con cattiveria! Stavo a fare gol, poi l’Inter ha vinto 0-1».