Ventola: «Conte? Senza acquisti giusto via. Conoscendolo ha altra squadra»

Conte ha lasciato l’Inter mercoledì e, secondo le voci provenienti dalla Spagna e non solo, potrebbe andare al Real Madrid. Ventola, nel corso della “Bobo TV” sul canale Twitch di Vieri, è quasi certo che abbia già un’altra squadra.

NON RESTA FERMO – Nicola Ventola parla dell’addio di Antonio Conte all’Inter: «Lo conosciamo. Quando ha firmato con l’Inter c’era un percorso, che secondo me stava andando il primo anno. Nel secondo, se non gli puoi comprare per migliorare quello che sta facendo ma devi vendere, è giusto che vada via. Poi ha fatto la rescissione, ha messo delle clausole da quello che ho letto che in Italia non può allenare. Ma capisco che sarà il prossimo allenatore di una squadra estera. Se ha messo questo vuol dire che ha già una squadra, conoscendolo, ma non mi sorprenderei se rimanesse fermo».