Ventola celebra Inter-Barcellona: «Una semifinale da storia della Champions»

ha espresso il suo entusiasmo per la straordinaria semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona durante l’ultima puntata del format “Viva el Futbol”, trasmesso su Twitch. L’ex giocatore ha commentato con grande partecipazione la doppia sfida che ha visto i nerazzurri imporsi complessivamente per 7-6, conquistando un posto in finale e rispondendo in qualche modo alle critiche eccessive di Antonio Cassano.

– Nicola Ventola ha principalmente evidenziato la crescita dell’Inter tra l’andata e il ritorno: «Inter e Barcellona nella doppia sfida in semifinale hanno fatto la storia della Champions League, mostrando identità diverse e riconosciute in tutto il mondo, in maniera epica e spettacolare. All’andata a me l’Inter non tanto mi era piaciuta, doveva fare qualcosa in più al ritorno e l’ha fatto. Al ritorno ha fatto un primo tempo spettacolare, approfittando delle debolezze del Barcellona e sfiorando anche i gol con Calhanoglu e Mkhitaryan. Hai fatto 7 gol tra andata e ritorno al Barcellona!». Un dato impressionante che testimonia l’efficacia offensiva dell’Inter e la concretezza con cui la squadra di Inzaghi ha affrontato due partite ricche di tensione e spettacolo. Ora i nerazzurri attendono la finale del 31 maggio con il PSG.