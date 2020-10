Ventola: “Ecco come cambia l’Inter senza Hakimi. Fiducia in Eriksen”

Ventola è intervenuto in collegamento con Inter TV nel prepartita di Inter-Borussia Monchengladbach. L’ex attaccante ha dato le sue sensazioni a pochi minuti dall’esordio dei nerazzurri in questa stagione di Champions League, soprattutto sulla formazione soffermandosi sulla presenza di Eriksen e l’assenza di Hakimi.

PARTITA SUBITO CHIAVE – Così Nicola Ventola prima di Inter-Borussia Monchengladbach: «La formazione? Di sicuro l’Inter di Antonio Conte cercherà di partire dietro. La difesa a tre ormai è un must: io ho fiducia stasera in Christian Eriksen. Con tante partite gioca Alexis Sanchez e non Lautaro Martinez, Achraf Hakimi è un’assenza importante ma il mister ha tante alternative. Ha fatto allenare bene i suoi giocatori, sono sicuro che non cambierà il calcio offensivo che cercherà di fare Conte. Le alternative sono importanti: secondo me è stato fatto un mercato oculato, bisogna programmare e l’Inter lo sta facendo rispettando il lato economico. Ogni anno si va ad aggiungere delle pedine importanti: questo ti permette di avere più opzioni, come abbiamo quest’anno, per avere maggiori scelte. Come cambia l’Inter senza Hakimi? Di sicuro vai a perdere una pedina importantissima, è inutile girarci attorno. Poi chiaramente Matteo Darmian è all’esordio: sappiamo che ha grande esperienza e giocato in club importanti, ma quando la rosa sarà al completo Hakimi sarà importante».