Ventola: «Barella, campionato incredibile. E ha cominciato a far gol»

Ventola celebra Barella a seguito della fine della stagione. L’ex attaccante dell’Inter, nel corso della “Bobo TV” sul canale Twitch di Vieri, non ha dubbi sul valore del centrocampista.

AL TOP – Nicola Ventola ha solo elogi per Nicolò Barella: «Ha fatto un campionato incredibile. È migliorato tantissimo rispetto all’anno scorso, dove aveva fatto benissimo e sorpreso tutti. Continuità, personalità, ha cominciato a fare qualche gol: ne avrebbe dovuto fare qualcuno in più, ma ha fatto un campionato straordinario. Antonio Conte? L’obiettivo era lo scudetto, in Champions League non doveva uscire così malamente. Il gioco può piacere o no, ma tutti si muovono perfettamente: ha vinto con merito».