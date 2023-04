Ventola: «A Inzaghi manca uno step. Inter mezza autogestione»

Ventola ha visto Inter-Juventus dal vivo e non è rimasto convinto dall’atteggiamento dei giocatori nei confronti di Inzaghi. Ne ha parlato nel corso della Bobo TV, sul canale Twitch di Vieri.

PARTITA DETERMINANTE – Nicola Ventola torna su mercoledì sera: «L’Inter partiva con la voglia di fare e la voglia di giocare. Quello che ci ha stupito dal vivo è il contrario della Juventus, che prende gol e ha una minima reazione con qualcosina in attacco. Quando gioca Inter-Napoli è una partita che va da sola. Il derby va da sola anche quella: sono partite che si gestiscono da sole. Anche mercoledì i giocatori che si stavano riscaldando un po’ erano in mezza autogestione, come se non ci fosse grande fiducia nei confronti dell’allenatore: l’hanno perso, non ce l’hanno e non lo recuperi più. Dove ha perso le partite l’Inter? Contro le piccole, dove l’allenatore deve metterci di più. Simone Inzaghi? Deve fare qualcosina in più, uno step gli manca. Pronostico Inter-Lazio? 2-1».