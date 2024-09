Il Venezia trova i primi tre punti, Genoa KO! Protagonista Pohjanpalo

Il Venezia batte il Genoa 2-0 e raccoglie i primi tre punti di questo campionato. Pohjanpalo prima sbaglia un rigore e poi raddoppia.

PRIMO SUCCESSO – Ad aprire il sabato di Serie A ci pensano Venezia e Genoa al Luigi Penzo. I lagunari, ancora a secco di successi, vanno a caccia dei primi tre punti stagionali. Cinque punti, invece, per la squadra di Gilardino, che nelle prime quattro partite ha fermato prima l’Inter e poi la Roma. Al Penzo, il Venezia si fa preferire e sfiora due volte il gol nel primo tempo: prima con l’ex Inter Gaetano Oristanio e poi al 34′ con Svoboda. Nel primo caso, molto bravo Gollini a dire di no. Nella ripresa, c’è sempre il Venezia ad attaccare. I primi minuti del secondo tempo, però, sono contraddistinti dal brutto shock recato da Ruslan Malinovskyi, che subisce uno sfortunatissimo quanto terribile infortunio alla caviglia. Anche per questo, probabilmente, il Grifone cala di concentrazione e attenzione. Al 57′ rigore per i lagunari, ma Pohjanpalo si fa ipnotizzare da Gollini. L’ex portiere del Napoli, però, si fa ingannare al 63′ dal tiro-cross di Busio, che sorvola tutta l’area di rigore per insaccarsi alle spalle del portiere genoano. Si tratta del secondo gol in questa Serie A per il Venezia. All’85’, Pohjanpalo si fa perdonare segnando di testa il raddoppio che chiude la partita.

Venezia-Genoa 2-0

63′ Busio (V), 85′ Pohjanpalo (V)