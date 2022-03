Venezia-Sampdoria, Sensi titolare ma niente cambio ruolo

L’Inter ieri ha pareggiato 1-1 contro la Fiorentina. I nerazzurri hanno dovuto fare ancora a meno di Marcelo Brozovic, infortunato. Oggi, in Venezia-Sampdoria, Stefano Sensi è ancora titolare nella posizione di trequartista.

RUOLO – Tra poco si apre la domenica di Serie A con l’anticipo delle 12:30 tra Venezia e Sampdoria. I blucerchiati, impegni in questo match salvezza, si affidano ancora una volta alla qualità di Stefano Sensi. Il centrocampista in prestito dall’Inter è di nuovo in campo dal primo minuto ma senza cambiare ruolo.Sensi agirà ancora da trequartista alle spalle di Caputo ma al fianco di Sabiri. Dunque doppio trequartista per Giampaolo alle spalle dell’ex Sassuolo. Si pensava a un possibile arretramento davanti alla difesa ma lì agirà Ekdal con Candreva e Thorsby ai fianchi.