Venezia, intervento riuscito per un giocatore. Recupera per l’Inter?

Venezia-Inter dista diciannove giorni (27 novembre) e i lagunari potrebbero riuscire a recuperare un giocatore in vista della sfida. Si tratta di Michael Svoboda, operato oggi.

RECUPERO – Con un comunicato ufficiale, il Venezia ha dichiarato riuscito l’intervento al giocatore Michael Svoboda. Un intervento mini invasivo di nucleoplastica discale percutanea a raggi x guidata con laser eutermico e ozono in discopatia lombare. Una notizia che riguarda anche la sfida dei lagunari contro l’Inter in programma il 27 novembre. Svoboda potrebbe infatti recuperare in tempo per la gara, dal momento che il periodo di recupero valutato è di 2-3 settimane.