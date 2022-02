Venezia-Genoa, 1-1 nello scontro salvezza! I rossoblù sfideranno l’Inter

Venezia-Genoa, match della ventiseiesima giornata di Serie A co fischio d’inizio alle ore 15.00, si è appena conclusa. La sfida salvezza si è chiusa sul risultato di 1-1. I rossoblù al prossimo turno ospiteranno l’Inter

EQUILIBRIO – Venezia-Genoa, sfida iniziata alle ore 15.00, si è conclusa sul risultato di 1-1. Sblocca il risultato la squadra di casa al 13′ con Henry, poi al 29′ pareggia i conti Ekuban. Un punto a testa in questo importante scontro salvezza. Ora il Genoa dovrà prepararsi a sfidare l’Inter nella sfida in programma venerdì 25 febbraio alle ore 21.00 e valevole per la ventisettesima giornata di Serie A.