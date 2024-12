Il Venezia batte il Cagliari grazie a Oristanio e a un super Stankovic!

Il Venezia vince con sofferenza contro il Cagliari per 2-1 e deve dire grazie a Oristanio (assist e grandi giocate) e a ai prodigi di Stankovic.

EMOZIONI – Al Penzo di Venezia, va in scena la sfida tra i lagunari e il Cagliari di Davide Nicola. Le due squadre arrivano alla partita distaccate di quattro punti in classifica (10 per la squadra di Di Francesco e 14 per i sardi). Inoltre, proprio Oristanio e compagni arrivano dal pareggio prestigioso, ma allo stesso tempo, anche amaro conquistato contro la Juventus a Torino. Nel primo tempo Venezia e Cagliari si equivalgono e la prima occasione della partita arriva alla mezz’ora con Mina, che stacca di testa trovando un enorme Filip Stankovic, ragazzo di proprietà dell’Inter. Al 38′, però, passa il Venezia: fuga di Oristanio sulla sinistra, cross basso al centro, e preciso tap-in di Zampano. Lagunari avanti al termine del primo tempo. Nella ripresa, soprattutto i primi venti minuti, sono di marca essenzialmente veneta. La squadra di Di Francesco sfiora il gol del raddoppio due volte: prima con Andersen e poi con Oristanio. Al 60′, l’ex Inter, trova il 2-0 segnando con il colpo sotto, ma il VAR annulla per un fuorigioco millimetrico di Pojahnpalo. Poco importa perché sette minuti più tardi, Sverko si inventa il 2-0, complice anche la dormita collettiva dei difendenti del Cagliari. Il gol del 2-0 sveglia la squadra di Nicola, che al 76′ trova il pari con Pavoletti. All’82’, prodigioso Stankovic, che blocca Lapadula a due metri dalla sua porta. Al 92′, super Stankovic su Felici.

Venezia-Cagliari 2-1

37′ Zampano, 67′ Sverko, 76′ Pavoletti