Venezia-Atalanta, Retegui è uno spettacolo! Gol per la vittoria

L’Atalanta vince per 2-0 contro il Venezia. Mateo Retegui è il protagonista per eccellenza perché fa assist e segna nel secondo tempo.

SUCCESSO – L’Atalanta non si ferma e vince anche contro il Venezia con il risultato di 2-0. Una partita mai in discussione per i bergamaschi, che superano agevolmente l’ostacolo segnando un gol per tempo. Il primo lo fa Mario Pasalic al minuto 7 su un tocco decisivo di Mateo Retegui in area di rigore. Il secondo porta la firma invece dell’attaccante italo-argentino, che beffa Aleksandar Stankovic con un pallonetto spettacolare. Giocata da fenomeno del capocannoniere del campionato in attesa della partita di Marcus Thuram di questa sera: Roma-Inter è in programma alle ore 20.45. Per il portiere di proprietà dell’Inter ed in prestito al Venezia prima gara da titolare. Stankovic ha sostituito in questo match un deludente Joronen e potrebbe aver conquistato la fiducia di Eusebio Di Francesco. Si attendono i prossimi impegni per saperne qualcosa in più.

Venezia-Atalanta, Gasp trova continuità!

CONTINUITÀ – Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta per la prima volta in campionato tengono la porta inviolata. A questo si aggiunge la seconda vittoria consecutiva dopo quella sul Genoa per 5-1, la terza contando l’impegno di Champions League con lo Shakhtar Donetsk. Il Venezia perde la terza di fila e non esce dal primo periodo di crisi stagionale.