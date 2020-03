Venerato: “Serie A, un’ipotesi bischerata! Vantaggi? I club in Europa…”

Ciro Venerato, noto giornalista, è intervenuto a “Radio Sportiva”. Nel corso del suo intervento ha parlato delle proposte sulla Serie A (QUI tutti i dettagli) e dei possibili vantaggi per chi continuerà a giocare

ASSEGNAZIONE – Ciro Venerato, intervenuto durante “Microfono Aperto”, ha parlato prima di come proseguirà o meno il campionato italiano di Serie A: «Questo è il paese dei Guelfi e dei Ghibellini, quindi qualsiasi decisione della FIGC non andrà bene a qualcuno. Solo l’idea di assegnare il campionato con la classifica attuale mi sembra una bischerata».

RIPRESA – Venerato ha poi parlato degli allenamenti o meno in Serie A: «Non ci sarà una disparità fisica, ma mentale. Chi non deve giocare ha uno stop di 3-4 giorni, poi tornerà ad allenarsi. Però un conto è avere la mente allenata e sapere che giochi in competizioni UEFA con Inter, Roma, Atalanta, Juventus e Napoli un altro è sapere che potresti giocare dopo il 3 aprile. Le squadre impegnate in Europa hanno un obiettivo vicino».