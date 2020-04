Venerato: “Inter, Juventus e Lazio giusto se la giochino. Tonali…”

Inter, Juventus e Lazio si contendevano il titolo in Serie A, finché il Coronavirus non ha fermato tutto. Il giornalista di Rai Sport Ciro Venerato, intervenuto in collegamento con “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, è dell’idea che la Serie A debba finire per tanti motivi. Un breve commento, da parte sua, pure su Tonali.

SERIE A DA FINIRE – Inter, Juventus e Lazio avevano dato vita a una bella lotta a tre, fino a poco più di un mese fa. Per Ciro Venerato sarebbe corretto portarla alla fine: «Ci sono tre squadre che, fra alti e bassi, se lo contendono ed è giusto che se lo giochino sino alla fine. Se non si riprende a giocare? Si perdono settecento milioni di euro. Ci sono squadre che rischiano, molti club avrebbero difficoltà a ripartire. Credo che si andrà per delle deroghe, quindi giocheremo il campionato sotto l’ombrellone, ma che ripartirà».

SCENARI DI MERCATO – Venerato ipotizza un trasferimento: «Su Sandro Tonali ci sarebbe un derby fra Inter e Juventus, per me va alla Juventus. Non è una notizia, perché in questo momento non posso dare notizie di mercato e ci tengo a ribadirlo. Però, se dovessi puntare un euro, direi che va alla Juventus».