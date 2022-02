Venerato: «Inter, Caicedo per il presente. Gosens per l’oggi e il domani»

L’esperto di mercato Ciro Venerato, in collegamento dall’hotel Sheraton di Milano sede del calciomercato, ha discusso a ‘Calcio totale‘ su Rai Sport sul mercato in entrata dell’Inter. Il giornalista ritiene Caicedo e Gosens, mosse particolarmente importanti per due motivi

ACQUISTI − Venerato sul perché il mercato dei nerazzurri è stato positivo: «Inter concordo sul 7,5. Ha acquisto un giocatore per l’oggi come Felipe Caicedo e uno per l’oggi e il domani come Robin Gosens. Il tedesco fondamentale per il domani vista la situazione dubbia di Ivan Perisic. Quindi molto bene il mercato dei nerazzurri, protagonista in questa sessione».