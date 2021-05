Venerato: «D’Ambrosio-Napoli? Nessun affondo, altri quattro club su di lui»

Danilo D’Ambrosio è un profilo che interessa anche al Napoli. Lo conferma Ciro Venerato, che però menziona altri quattro club interessati. Ecco le parole del giornalista ai microfoni di “Kiss Kiss”.

INTERESSE VIVO – Danilo D’Ambrosio sarà un giocatore dell’Inter anche fino al 30 giugno 2022. Con ogni probabilità, infatti, il jolly difensivo rinnoverà il suo contratto, in scadenza tra un mese (vedi articolo). Tuttavia questo non esclude che possa ugualmente lasciare il club nerazzurro in estate, permettendo all’Inter di incassare una minima plusvalenza sul suo cartellino. L’arrivo al Napoli di Luciano Spalletti rende i partenopei una squadra fortemente interessato al 33 dell’Inter. Ma, secondo il giornalista Ciro Venerato, il Napoli dovrà superare la concorrenza di altri quattro club. Ecco le sue parole su D’Ambrosio: «Il Napoli ha parlato col suo entourage, però senza affondare il colpo. A seguirlo ci sono anche Lazio, Milan, Roma ed Everton. Al momento non è un obiettivo concreto degli azzurri».