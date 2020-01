Venerato: “Conte vuole Vidal ma non Ã¨ piÃ¹ un ragazzino! L’Inter…”

Venerato: “Conte vuole Vidal ma non è più...

Venerato: “Conte vuole Vidal ma non è più un ragazzino! L’Inter…”

Arturo Vidal resta l’obiettivo primario di Antonio Conte in vista del mercato di gennaio. L’Inter farà le giuste valutazioni considerando, come dice Ciro Venerato sulle frequenze di “Radio Sportiva”, che non è pi un ragazzino.

LE GIUSTE VALUTAZIONI – Arturo Vidal è primo nome nella lista del tecnico nerazzurro. Di lui ha parlato Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato: «Conte sogna Vidal, ma c’è una valutazione patrimoniale in atto da parte dell’Inter perché il cileno non è più un ragazzino. La società è disposta ad investire sul prestito scommettendo sul diritto di riscatto».