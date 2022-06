Veltroni: «Dybala straordinario, dispiacerà non vederlo più alla Juventus!»

Walter Veltroni in collegamento video con Sky Calciomercato – L’Originale, ha parlato dell’addio di Paulo Dybala accostato anche al mercato dell’Inter.

– Walter Veltroni: «Mi dispiace tantissimo dell’addio di Dybala alla Juventus. Dybala è un talento straordinario, chi è juventino non può ricordare i gol alla Lazio che ci fecero qualificare in UEFA Champions League, e anche le lacrime all’ultima partita. Dispiacerà molto non vederlo più in bianconero».