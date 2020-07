Veloso: “Verona-Inter, un punto nonostante la stanchezza! Fortunato…”

Miguel Veloso dopo Verona-Inter attraverso il canale ufficiale del club ha parlato della partita, sottolineando la felicità e l’esultanza sul finale grazie anche al suo gol realizzato sul finale.

ESULTANZA – Miguel Veloso dopo Verona-Inter ha parlato della sua esultanza sul finale del match: «Oggi abbiamo dato ancora di più, esprimendo anche il nostro gioco che è fatto di grande dispendio fisico, in un periodo in cui ci sono tante partite. Per questo la grande felicità nell’esultanza finale: nonostante la stanchezza siamo riusciti a fare un punto contro una grande squadra».

OBIETTIVI – Veloso parla del suo rendimento e degli obiettivi del club: «Io cerco sempre di fare del mio meglio, oggi sono stato bravo e fortunato nel segnare il gol del pari, ma il merito è di tutto il gruppo. Europa? Il nostro grande obiettivo era la salvezza, ora è quello di raccogliere più punti possibili e alla fine faremo i conti. Vogliamo finire bene questa stagione, perché quando siamo partiti nessuno si aspettava un campionato del genere».

