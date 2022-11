Veldman (Anderlecht) contro Esposito: «I non convocati siano allo stadio»

Robin Veldman, allenatore dell’Anderlecht, ha attaccato Sebastiano Esposito, attaccante in prestito dall’Inter, per la sua assenza allo stadio nella partita giocata in casa contro il Genk.

ASSENTE – Queste le parole di Robin Veldman, allenatore dell’Anderlecht, su Sebastiano Esposito, attaccante in prestito dall’Inter, assente allo stadio nella partita giocata in casa contro il Genk. «Prima mi preoccupo dei giocatori selezionati, e Esposito non era presente. Ma no, non sapevo che fosse tornato in Italia – si legge su Walfoot.be –. Ci aspettiamo che i giocatori non selezionati siano presenti allo stadio per le partite in casa».