Velazquez: “Inter, Musso pronto. Può avere stessa carriera di Handanovic”

Condividi questo articolo

Intervistato ai microfoni di “Calciomercato.com”, Julio Velazquez, ex allenatore dell’Udinese, ha parlato del portiere Juan Musso come possibile dopo Samir Handanovic all’Inter

FORTISSIMO – Queste le parole di Julio Velazquez, ex allenatore dell’Udinese, sull’ipotesi Juan Musso all’Inter come primo portiere in futuro al posto di Samir Handanovic. «Musso è un ragazzo davvero straordinario. Già quando è arrivato a Udine era un portiere molto forte, ma oggi lo è anche di più. È al livello per essere titolare nella nazionale argentina e non solo. Noi abbiamo avuto fiducia in lui e l’abbiamo schierato subito. Grazie al lavoro fatto con gli allenatori dei portieri è diventato fortissimo. Più forte di Handanovic? Il portiere dell’Inter è ancora oggi uno dei migliori portieri al mondo, ma credo che Musso potrà fare la stessa carriera e sia pronto per giocare in una big come l’Inter o in qualunque altra piazza in Europa».

Fonte: Emanuele Tramacere – Calciomercato.com