Veiga: «Con l’Inter partita fondamentale. Dobbiamo vincere»

Il difensore bianconero Renato Veiga, arrivato in prestito dal Chelsea nel mercato di gennaio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, a due giorni da Juventus-Inter. Il portoghese ha parlato del suo ambientamento nel mondo Juve, e dell’importanza del derby d’Italia per classifica e tifosi.

LE DICHIARAZIONI – Renato Veiga, difensore arrivato alla Juventus in prestito dal Chelsea durante il mercato invernale, si è subito preso una maglia da titolare nella difesa bianconera: «La squadra mi ha accolto molto bene. Il gruppo è unito e solido, i giocatori sono molto affiatati. C’è una bella atmosfera, ed è importante per lavorare bene». Il portoghese ha poi spiegato perché, tra le molte offerte, tra cui quella del Borussia Dortmund, abbia scelto la squadra di Thiago Motta: «La Juventus ha una grande storia, grandi calciatori hanno giocato qui, anche portoghesi. Seguivo già la squadra per i giocatori importanti che ci sono».

Veiga fissa un solo obiettivo per la Juventus nella gara contro l’Inter

VINCERE – Renato Veiga ha poi parlato della gara contro l’Inter, prossimo appuntamento che attenda la Juventus, specificando che nel Derby d’Italia il risultato che si aspetta è soltanto uno: «Contro l’Inter è una partita fondamentale. Dobbiamo vincere perché siamo la Juventus, giochiamo ogni partita per vincere, e vogliamo farlo anche contro l’Inter. Il mio obiettivo è portare la Juventus a vincere sempre, penso sempre al presente partita dopo partita».