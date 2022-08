Vecino: «Ultimi due anni all’Inter difficili per vari motivi. Lazio nel destino»

Vecino lunedì ha firmato il suo contratto da svincolato con la Lazio, dopo essere andato a scadenza con l’Inter. Nella conferenza stampa di presentazione, il centrocampista uruguayano torna sul suo periodo in nerazzurro.

DA AVVERSARIO A COMPAGNO – Il 20 maggio 2018 Matias Vecino ha “tolto” la Champions League alla Lazio, con lo storico gol all’81’ che portò l’Inter quarta. Per lui quel precedente è un segnale: «Sicuramente se sono qua è il destino che voleva che fosse così. Si era parlato in altre opportunità della possibilità che venissi qua, oggi sono qui e sono contento. I compagni di centrocampo sono fortissimi, li ho affrontati parecchie volte. So dove sono arrivato e di poter dare il mio contributo: abbiamo tutti caratteristiche diverse e quello che conta è essere una squadra completa».

CONOSCENZA – Vecino ha già lavorato con alcuni componenti dello staff della Lazio: «Maurizio Sarri lo conosco, anche il vice Giovanni Martusciello con cui ho fatto due anni all’Inter. Arrivare qui e conoscerli già è un vantaggio. Come sto? Il mio obiettivo è tornare a sentirmi un giocatore importante e utile, perché le ultime due stagioni sono state difficili per vari motivi. Questa è un’occasione importante per me, con un anno in più di lavoro al mister si può fare tanto. L’obiettivo di tornare in Champions League penso sia alla portata».