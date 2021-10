Vecino, il riscatto del centrocampista dopo una stagione difficile – TS

Matias Vecino è tornato ad essere un giocatore importante all’interno della rosa dell’Inter dopo una stagione a dir poco complessa.

MINUTAGGIO – Come riportato da Tuttosport, Matias Vecino è in questa stagione una pedina importante sia nell’Uruguay che nell’Inter. Numeroso il minutaggio che sta avendo dopo la scorsa stagione caratterizzata dall’intervento al ginocchio destro nel luglio 2020 che lo ha costretto a rimanere fermo ai box per una parte rilevante dell’anno.

SPAZIO – Poi il recupero rientrando con la Primavera, quindi nella squadra di Antonio Conte che stava andando a mille verso la vittoria del campionato di Serie A. Dunque lo spazio non è stato molto, se non a scudetto già vinto, quando ha trovato continuità.

RINASCITA – Con la formazione di Simone Inzaghi invece già 5 presenze in campionato, 2 in Champions League e una rete segnata contro il Bologna. Insomma l’uruguaiano è tornato ad essere importante in squadra.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati