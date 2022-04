Vecino: «Orgoglioso dell’Inter! Scudetto il coronamento di un percorso»

Vecino è il protagonista del Matchday Programme di Inter-Verona di domani. Il centrocampista ha parlato del suo amore per i colori nerazzurri, i suoi idoli del passato e il percorso di crescita della squadra. Leggi qui il magazine completo.

IDOLI – Vecino parole d’amore per l’Inter e per i suoi idoli nerazzurri: «Indossare la maglia nerazzurra significa orgoglio e grande responsabilità. Nella storia di questo Club ci sono campioni che sono stati un esempio per me, da Recoba a Verona. “La brujita” (in italiano “la strega”, soprannome di Juan Sebastian Veron, ndr) è sempre stato il mio idolo, mi è sempre piaciuto il suo modo di giocare, la sua qualità e la sua persoalità. Le caratteristiche che contraddistinguono il mio modo di giocare? Direi sacrifico, lavoro e corsa».

PERCORSO DI CRESCITA – Vecino parla del percorso di crescita in nerazzurro: «Lo scudetto della scorsa stagione e la Supercoppa italiana sono stati un sogno e il coronamento di un percorso di crescita che abbiamo iniziato nel 2017 migliorandoci anno dopo anno. Siamo un gruppo determinato e lavoriamo sempre per essere competitivi. È importante per me mantenere lucidità sia nei momenti belli che in quelli difficili e continuare a mostrare il nostro gioco».

Fonte: Matchday Programme Inter-Verona