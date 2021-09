Vecino incursore simile a Milinkovic-Savic: ideale per il gioco di Inzaghi – TS

Vecino secondo TuttoSport, per caratteristiche è quello che più si avvicina a Milinkovic-Savic, tornerà sicuramente utile al gioco di Simone Inzaghi.

DA INCURSORE – Vecino magari non toccherà i picchi di rendimento di Milinkovic-Savic, e sicuramente non giocherà con la stessa continuità, ma di sicuro all’Inter è quello che più si avvicina alle caratteristiche del centrocampista serbo. Il calciatore nel corso di questa stagione potrà tornare utile a Simone Inzaghi, potrebbe anche essere giusto quel 20-30% di Milinkovic-Savic che serve al tecnico piacentino per avere più soluzioni nel suo scacchiere. La scorsa stagione con Antonio Conte è rimasto fermo ai box per oltre metà stagione per un problema al ginocchio, trovando continuità solo a scudetto già vinto.

Fonte: TuttoSport – F.M.