Vecino corteggiato in Serie A, due club lo vogliono. Quale futuro all’Inter?

Matìas Vecino, tornato dopo la parentesi Copa America con l’Uruguay, è pronto in vista della nuova stagione. Incognita sul futuro, resterà all’Inter o sarà ceduto?

DUE IN SERIE A – Matìas Vecino è pronto in vista della nuova stagione, dopo l’ultimo anno perso di fatto a causa di un infortunio. All’Inter il futuro resta incerto, ecco perché dal mercato arrivano nuove pretendenti: uno su tutti potrebbe essere il Napoli di Luciano Spalletti. Proprio con il tecnico toscano, Vecino ha dato il meglio di sé nel 4-2-3-1 davanti la difesa, ed è proprio in quel ruolo che il calciatore potrebbe essere utilizzato al Napoli. Attenzione però al Torino, tra i club interessati.

ALL’INTER – Simone Inzaghi dal canto suo lo conosce bene avendolo già allenato alla Lazio, e non lo lascerà partire così facilmente. L’Inter valuta il suo futuro, considerando però tutte le offerte in arrivo. Al momento, nessuna di queste è stata convincente, e proprio per questo motivo il calciatore potrebbe comunque restare in nerazzurro. Il nuovo tecnico nerazzurro farà molte rotazioni nel corso della stagione, sicuramente più di Antonio Conte, considerando anche l’impegno in UEFA Champions League.