Vecino, altra buona notizia per l’Inter: anche lui negativo al Covid-19

Inter, ancora buone notizie sul fronte Covid-19. Dopo Samir Handanovic (vedi articolo), secondo quanto riportato da Franco Vanni – giornalista di “Repubblica” -, anche Matìas Vecino è risultato negativo al tampone.

BUONA NOTIZIA – L’Inter dopo aver presentato il nuovo logo (vedi QUI), riceve un’altra buona notizia dopo la negatività di Samir Handanovic. Nella giornata di oggi sarebbe risultato negativo anche il centrocampista Matìas Vecino. Anche lui dunque sarà a disposizioned i mister Antonio Conte in vista del prossimo impegno contro il Bologna, in programma sabato 3 aprile alle 20:45. Nella speranza che a breve lo stesso possa dirsi per gli altri positivi, ovvero Danilo D’Ambrosio e Stefan de Vrij.