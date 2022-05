Vecino, allenamento con la squadra e convocazione certa

L’Inter si è allenata oggi ad Appiano Gentile in vista della sfida contro la Sampdoria. Dagli scatti dell’allenamento si può vedere come in gruppo ci sia Matias Vecino.

CONVOCAZIONE – L’Inter domenica affronta la Sampdoria di Giampaolo nell’ultima fondamentale partita della stagione. Simone Inzaghi perde per infortunio Roberto Gagliardini ma recupera, vedendo le immagini pubblicate dal club nerazzurro in merito all’allenamento di oggi, Matias Vecino. L’uruguaiano dunque vede vicinissima la convocazione per la Sampdoria che sarò anche la sua ultima con l’Inter. Sarà utile alla causa?