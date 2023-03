Vecchioni: «Difficile gestire l’Inter. ‘Luci a Sesto San Giovanni’? Potrebbe essere!»

Il cantautore Vecchioni tifa Inter, ma non è contento di quanto sta producendo la squadra di Inzaghi in questo periodo. In un’intervista rilasciata a Sky Sport fa un paragone a livello politico e commenta la vicenda legata allo stadio (vedi articolo).



IN DIFFICOLTÀ – Il tifoso illustre Roberto Vecchioni non è contento di quanto sta vedendo in campo: «Nessuna emozione mi dà l’Inter di oggi. Non riesco a capire come riesca a battere in Champions League qualche squadra, perché fa dei tonfi tremendi ogni tanto. Non lo so: è rimasta quella di sempre, ha il carattere di noi interisti. È difficile gestire l’Inter, come è difficile gestire l’Italia e il Partito Democratico (ride, ndr). San Siro? Io spero di vivere abbastanza per vederlo ancora in piedi, tanto per cominciare. Sono sicuro che vivrà più San Siro di me, lo spero tantissimo. Ci sono due cose contrastanti: una è chiaramente la nostalgia, i ricordi, l’infanzia, la spensieratezza e il divertimento. Tutte queste cose sono sparite, ma Milano è una città europea che va avanti mentre il resto dell’Italia è fermo. Fare “Luci a Sesto San Giovanni”? Potrebbe essere, ma anche in qualsiasi altro posto dove giocherà l’Inter: pure a Monza».