Vecchi: “Zaniolo all’Inter poteva fare di più, ma impressionante. Spalletti…”

Vecchi è stato allenatore di Zaniolo in Primavera all’Inter nella stagione 2017-2018, vincendo il campionato. L’allenatore, ora al Sudtirol in Serie C, è stato intervistato dal sito del giornalista Gianluca Di Marzio e ha parlato del rapporto col classe ’99 ora alla Roma, così come con Spalletti.

IL RIMPIANTO – Nicolò Zaniolo è stato all’Inter nella stagione 2017-2018, con la formazione Primavera. Il centrocampista, poi inserito con Davide Santon nell’operazione con la Roma riguardante Radja Nainggolan, è stato allenato da Stefano Vecchi. Il suo ex tecnico lo racconta: «Siamo stati insieme un anno. Ha sempre dimostrato di avere doti fisiche e tecniche straordinarie: gli veniva tutto facile, a volte rischiava di accontentarsi del minimo. Allora lo riprendevo. Faceva parte del mio ruolo, gli dicevo che doveva andare sempre a mille. In un paio di situazioni non lo convocai per fargli capire che doveva metterci più impegno. Faceva sempre gol ma poteva fare di più, vedevo potenzialità enormi in lui. Così, a fine stagione, fece due mesi impressionanti tanto che Luciano Spalletti lo portò in prima squadra. Ogni tanto ci scriviamo e lo bacchetto ancora. Con Spalletti avevamo un bel rapporto, discutevamo sulla cyclette o a pranzo».

Fonte: GianlucaDiMarzio.com – Simone Golia