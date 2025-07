Vecchi, l’uomo delle tre Inter: il mister dell’U23 ha 2 ‘record’ – TS

Stefano Vecchi guida la neonata Inter U23, che nella prossima stagione giocherà in Serie C. Si tratta di un uomo del club: uno nato e cresciuto a pane e Inter.

SEMPRE NERAZZURRO – Stefano Vecchi è ritornato all’Inter per guidare la neonata Under 23, ossia la seconda squadra della Beneamata, che dalla prossima stagione militerà per la prima volta in assoluto nel campionato di Serie C (vedi calendario con tutte le giornate). Vecchi, come sottolinea Tuttosport, è un uomo dell’Inter: uno nato e cresciuto a pane e passione nerazzurra. La sua storia con la Beneamata è iniziata negli anni ’80, quando fa tutta la trafila dal 1986 al 1990, ma senza mai riuscire ad esordire in Prima Squadra. Ma ciò che non si è preso da giocare, se l’è preso da allenatore una ventina di anni dopo. Vecchi, infatti, ha due record non banali: infatti è l’unico ad aver vinto sia da giocatore che da allenatore il campionato Primavera. Dopo averlo vinto da giovane atleta, lo ha vinto due volte da allenatore (2016-17 e 2017-18). A questi due campionati, bisogna aggiungere: una Coppa Italia (2015/’16), la Supercoppa del 2017 e un paio di Tornei di Viareggio (2015 e 2018).

TRE SQUADRE – Oltre ad allenare la Primavera e il settore giovanile dell’Inter, Vecchi ha guidato pure la Prima Squadra dell’Inter: prima due partite, dopo l’esonero di Frank de Boer, e poi per altre gare di campionato dopo l’esonero di Stefano Pioli. Era la stagione 2016-17. E con la sola firma per l’U23 ha conquistato un nuovo ed inedito record, quello di essere (stato) l’allenatore di tre Inter diverse.