Vecchi, storica promozione in Serie B con la Feralpisalò! Grande traguardo per l’ex Inter

Storica promozione in Serie B per la Feralpisalò allenata dall’ex allenatore dell’Inter, Stefano Vecchi. Importante non solo per la società, ma anche per il tecnico che conquista un altro importante traguardo in carriera.

PROMOZIONE IMPORTANTE – Stefano Vecchi torna ad allenare in Serie B (dopo Carpi e Venezia), questa volta però sulla panchina della Feralpisalò con la quale ha conquistato la promozione diretta dalla Serie C. Dopo i due quarti posti con il Sudtirol e due terzi posti proprio con la Feralpisalò, l’ex allenatore dell’Inter conquista una storica promozione. Decisiva la vittoria per 1-0 contro la Triestina, con la rete di un altro ex Inter, Karlo Butic, anche lui con un passato nella Primavera nerazzurra nel 2016. In passato altre promozioni in serie minori come sulla panchina del Mapello dalla Serie D alla Serie C. Anche in questa esperienza l’ex tecnico nerazzurro ha mostrato tutte le sue qualità nel saper gestire e lanciare i giovani, così come fatto con la Primavera.