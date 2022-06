Vecchi: «Pinamonti tra i ’99 più forti! Cresciuto nell’Inter di Conte e Lukaku»

L’ex allenatore dell’Inter, Stefano Vecchi, si è espresso su Radio Bruno di Pinamonti. Ottima la sua ultima stagione ad Empoli. Il tecnico non ha dubbi sulle sue potenzialità

STEP IN PIÙ − Vecchi parla della crescita di Pinamonti: «Sembra un ragazzo che gioca da anni, ma è ancora giovanissimo. Ha bruciato le tappe, quest’anno ha dimostrato tutto il suo valore, sarei davvero felice per Pinamonti se facesse uno step in avanti nella sua carriera. Ha potenzialità enormi, tra i ’99 è sempre stato il più forte in circolazione di quell’annata, anche nelle nazionali. Ha fatto benissimo ad Empoli, se arrivasse a Firenze potrebbe essere un bel salto in avanti. Aver giocato, anche se non molto, all’Inter con Conte, con Lukaku e altri campioni, sicuramente gli ha permesso di crescere a livello tecnico e mentale».