Vecchi: «L’Inter Under-23? Ho un contratto con il Vicenza!»

Stefano Vecchi, alla vigilia di Trento-Vicenza di Lega Pro, ha commentato anche il suo possibile futuro con l’Inter Under-23. L’allenatore esclude per ora.

FUTURO – Il Vicenza di Stefano Vecchi domani sera si gioca la possibilità di salire al primo posto ai danni del Padova e vincere il girone A di Lega Pro. L’allenatore è ad un passo dalla Serie B e comunque disputerà i playoff nel peggiore dei casi. Alla vigilia del match con Trento Vecchi ha detto in conferenza stampa: «L’obiettivo è ancora lì ma le probabilità sono basse, fino alla fine però ci proveremo e faremo la nostra parte. A gennaio il nostro girone sembrava già deciso rispetto gli altri due, mentre ora è l’unico ad essere ancora aperto, ci affidiamo anche della professionalità di chi gioca dall’altra parte così come noi faremo il massimo allo stesso modo di qualche tempo fa. La situazione sembra complicata ma abbiamo il dovere di fare i nostri punti per chiudere il campionato ad altissimo livello, poi eventualmente ragioneremo dopo. L’Inter? Io ho un contratto con il Vicenza e sono sicuro che se vinciamo il campionato almeno da parte mia non ci sono dubbi sul futuro. Abbiamo solo un grande obiettivo: giocare con il Lane in serie B, il resto conta poco»

fonte: trivenetogoal.it