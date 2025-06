Vecchi-Inter U23, Zamuner (DS Vicenza): «Presi giorni per riflettere, ma mi sto tutelando»

Vecchi potrebbe diventare un nuovo allenatore dell’Inter U23, ma prima dovrà rescindere il proprio contratto dal Vicenza. Il nuovo DS Zamuner ne ha parlato in questo modo.

VECCHI POTREBBE ANDARE ALL’INTER UNDER 23 – Nella giornata di oggi, il Vicenza ha presentato alla stampa il nuovo Direttore Sportivo Giorgio Zamuner. Ecco cos’ha detto a proposito del prossimo allenatore dei veneti: «L’allenatore? Con Stefano mi sono sentito in questi giorni e ha fatto un bel lavoro qui, ci siamo presi qualche giorno dj riflessione entrambi, mi sto tutelando e ho contattato qualche allenatore, non tanti, vorrei un profilo con le stesse motivazioni della proprietà e il sottoscritto per fare un campionato importante. Credo che i primi giorni della prossima settimana saranno utili per fare chiarezza. Che riflessioni ci saranno? Anche per l’opzione di restare con Vecchi, ha fatto un buon lavoro e dovrebbero collimare gli obiettivi». Non è un mistero che Stefano Vecchi sia ad un passo dal diventare il nuovo allenatore dell’Inter Under 23. Ancora non c’è nessun accordo per il ritorno a Milano dell’ex tecnico della Primavera e anche della Prima squadra nerazzurra per un breve spezzone. Nei prossimi giorni si chiarirà una volta per tutte. E si aspetta anche l’iscrizione ufficiale del club nerazzurro in Serie C.