Vecchi: «Dimarco valori importanti. Tempo prima di far bene all’Inter»

Stefano Vecchi, ex allenatore dell’Inter Primavera, è intervenuto durante Tutti Convocati su Radio 24, dove ha parlato dei giovani lanciati da Roberto Mancini nella sua Italia. Tra cui anche Federico Dimarco.

VALORI IMPORTANTI – Così Stefano Vecchi sui giovani della nazionale italiana, tra cui anche quelli da lui allenati ai tempi della Primavera nerazzurra: «Ci sono dei valori importanti tra i giovani di questa Italia. Io ho fatto le annate in primavera con Zaniolo e Dimarco, in quegli anni sono sempre stati protagonisti con le nazionali Under 19 e Under 20. Dimarco ci ha messo un po’ prima di fare bene col Verona prima e con l’Inter poi. Il problema è che non sfruttiamo a dovere le seconde squadre».